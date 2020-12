‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Col Napoli sconfitta talmente netta che penso possa essere solo un episodio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Senza il cambio di proprietà la Roma andava a sbattere in maniera seria. I Friedkin si domanderanno: ma cosa abbiamo acquistato? Una cifra di indebitamento iperbolica. Sono state fatte scelte assurde non solo nell’acquisto dei giocatori”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La prestazione di Napoli è stata troppo al di sotto delle aspettative. È andata così, ora bisogna voltare pagina. Sconfitta talmente netta che mi fa pensare possa essere un episodio”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “In casa o in trasferta conta poco in questo periodo. Domenica sera la prestazione della Roma mi ha sconcertato, troppo molle. I tre big davanti sottotono, squadra travolta dal Napoli. Non va bene e deve restare un episodio. Il Napoli ha giocato una bellissima partita ma la Roma è rimasta a guardare. La voragine che ha lasciato Pallotta è successiva a cessioni di giocatori fatte tutte a prezzi più alti: Alisson, Benatia, Marquinhos, Pjanic…”.