‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Ancora non mi fido della Roma”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): "E' una Roma più pragmatica quella vista nelle ultime tre gare ma per capire se è davvero cambiata l'identità della squadra aspetterei di dirlo dopo il derby. La Roma è sempre in bilico nel ricadere nei vecchi errori. C'è la necessità di far giocare sempre i titolari per avere più certezze. Contro l'Udinese bisogna far giocare i migliori e sperare che Pellegrini e Zaniolo non prendano un giallo perché sono diffidati".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dalot è un serio obiettivo della Roma, costa circa 10 milioni e a Mourinho piace molto sin dai tempi dello United. Al Milan non ha fatto bene".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ancora non mi fido della Roma, perché in alcuni momenti della partita va troppo in balìa dell'avversario. L'altra sera è successo anche in Olanda contro una squadra mediocre. I risultati stanno arrivando ma ancora non mi danno garanzie. Mitland-Niles e Vina lasciamoli stare, mettiamoli da una parte, servono a poco. Veretout è un mistero. Bisogna arrivare bene al derby, partita importantissima per la squadra".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Anche io non mi fido di questa Roma, però non prende gol e vince e quindi l'autostima aumenta. E' un po' più pragmatica, ma subisce ancora tanto. Mi aspettavo di più. Dalot è un giocatore normale, non pensiate che la Roma risolve i problemi. E' una buona alternativa, ma niente di più. E' più o meno uguale a Karsdorp".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Tre vittorie per 1-0 non aiutano a migliorare il gioco però ti danno fiducia".