‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Il rinnovo di Smalling colpo migliore del mercato”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104.5): “La Roma si sta muovendo molto bene, anche Llorente è una mossa importante in pressione della cessione di Ibanez. In mezzo ha preso Aouar che se sta bene è un giocatore vero. Si sta muovendo bene e con anticipo. Mi dispiacerebbe se cedesse Bove, può essere importante per il futuro. Invece davanti devono prendere un centravanti che fa gol, devono sceglierlo molto bene. Perché poi rientrerà Abraham, quindi dovranno giocare insieme o lottare per una maglia. La Roma non può prendere una scommessa, ma un giocatore fatto”.