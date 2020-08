‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Alla Roma di Friedkin serve un colpo alla Ribery”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve cercare di capire dove tagliare il monte stipendi, ma i tifosi si aspettano un colpo d’ala, un giocatore per dare un segnale importante. E bisogna inventarsi qualcosa, non saprei dire in quale direzione andare. Commisso ha tenuto Chiesa e ha portato Ribery, che è stato un leader. Magari fare un’operazione di quel genere lì per entrare nel cuore della gente e poi a gennaio capire che percorso fare. Fonseca si troverà in una situazione di difficoltà: aveva tagliato fuori 4-5 giocatori che ora si ritrova davanti”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Fonseca si lamenta pubblicamente sbaglia, se lo fa privatamente fa solo il suo dovere. Provo a immaginare la Roma di adesso: vendi Dzeko e metti lì Suarez, in difesa perdi Smalling? Metti uno come Godin. In porta prendi un portiere normale, poi un centrocampista con caratteristiche da regista e la squadra è fatta e non sarebbe male. Pedro a me non fa impazzire, è bravo ma non è uno da primo acquisto. C’è bisogno di una riflessione anche su Fonseca”.