‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Con il Leicester mi aspetto gli undici di Roma-Bodo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "La Roma diventerà una squadra migliore quando darà l'impressione in tutte le partite darà fino all'ultima goccia di sudore. Mourinho ha migliorato le cose, Fonseca lo scorso anno ha abbandonato totalmente il campionato mentre quest'anno no. Però ci sono sempre partite come Roma-Salernitana, non ha finito il suo percorso. Roma deve riscoprire l'interesse anche per le piccole tappe. Contro il Leicester temo la loro intensità e il loro ritmo. Mi aspetto la stessa formazione di Roma-Bodo".

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sarò molto critico con la Roma e con il suo ambiente. Mourinho veniva da 12 risultati utili consecutivi ma 5 pareggi di questi non sono stati fondamentali. Non ci trovo nulla di strano che l’Inter abbia vinto. Il tecnico ancora una volta è forte sulla comunicazione nel post partita, ma la sua squadra ha preso 8 gol nelle ultime 3 partite. La Roma se vuole competere deve cambiare".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non mi ha dato l'impressione di una squadra allo sbando contro l'Inter, ma era meglio vincere. Questa sconfitta sotto certi aspetti può far bene per la partita di giovedì di altissimo livello. Se la Roma vuole competere per il quarto posto non può pensare di farlo con 4-5 giocatori che adesso giocano titolari".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “L’Inter ha scherzato con la Roma 3-0 facile, poi la Roma ha comunque reagito. Mourinho è un grande allenatore ma per fare questi punti in classifica non serviva lui”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma non perdeva da tante partite e non mi ha dato la sensazione di una squadra in difficoltà contro l’Inter.”