‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La Roma fa bene a non prendere Smalling a quelle cifre”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se l’Inter manda via Ausilio io fossi la Roma ci penserei come nuovo Direttore Sportivo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Smalling è un ottimo giocatore, ma la Roma fa bene a non prenderlo a quelle cifre. Ne trovi tanti in giro per il mondo”

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “I sei milioni di differenza tra offerta e richiesta per Smalling non sono tanti. Io, francamente, di questa stagione della Roma l’inglese è stato il secondo protagonista della Roma dopo Zaniolo. Non se ne trovano tanti in giro di difensori e leader come Smalling. Di trentenni così io ne vorrei più di uno in squadra. Forse la Roma non aveva quei sei milioni. Vertonghen è un punto interrogativo con due anni di più. La Roma, come tutti gli asset del mondo, non può avere lo stesso valore economico del pre-Covid19. Poi Pallotta giustamente fa i suoi calcoli”.