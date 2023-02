‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “Mancanza di rispetto verso i tifosi e la maglia”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Dire che sono delusa è poco. Dalla fine del primo tempo di ieri sono sotto shock. Mourinho è un allenatore da dentro o fuori, raramente sbaglia queste gare. Eravamo aggrappati a questo. Nessuno ha chiesto scusa agli oltre 60 mila tifosi della Roma. Quella di ieri è stata una mancanza di rispetto verso i tifosi e la maglia della Roma. I giallorossi decidono di non scendere in campo e di regalare la partita ad una Cremonese che fa turnover. La Roma è fuori dalla Coppa Italia, il primo obiettivo stagionale".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5) "Io prevedevo una partita complicata, ma dopo l'errore di Kumbulla la partita è andata in salita. Nel secondo tempo non c'era una logica e Celik ha completato l'opera. Prestazione deludente della squadra che non ha capito il momento importante. La gente continua, nonostante tutto, a stare vicino e questa è la cosa più bella. Zaniolo? Io credo che ci sia la possibilità di poter ricomporre le cose. Anche la squadra deve dare un segnale".