‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La questione Kluivert per la Roma è un danno”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7) : “E’ ridicolo che il Fulham tratti un giocatore per un mese non conoscendo questa regola. E’ colpa anche dei procuratori, loro devono essere i primi a sapere questa cosa. L’Inghilterra è un mondo particolare, hanno questa voglia di distinguersi e di avere regolamenti diversi. Non si può scoprire questa cosa cosa il 30 agosto. Per la Roma è un danno enorme, 10 milioni di euro in meno e 6 lordi per l’ingaggio. Celik è un buon giocatore, la concorrenza con Karsdorp farà bene. Peccato che Belotti non sia riuscito a segnare ieri sera. Giocherà tante partite perché davanti ci sono pochi giocatori. El Shaarawy e Zaniolo sono infortunati. Questa è la miglior partenza della Roma dal 2013".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La doppietta di ieri sera da parte di Dybala crea entusiasmo per lui e per la tifoseria. Lui fa la differenza, è uno che decide come pochi altri. Va costruita la squadra attorno a lui"

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono contento per Dybala che segna due gol in maniera differente. Il prato dell'Olimpico è una vergogna per Roma".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ieri ha vinto ma contro...nessuno. Bisogna aspettare prima di dare giudizi precisi"

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ho visto una buona Roma, anche se all'inizio ha concesso un po' troppo. Dal guizzo di Dybala in poi la partita s'è messa nel binario giusto, anche perché questo fantastico pubblico di dà la grande spinta. La Roma dimostra grande solidità e la squadra in questo momento ha molto entusiasmo: bene così, ma bisogna stare sempre attenti e lavorare per crescere. C'è bisogno ancora di qualcosa a centrocampo e dietro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Bene la Roma, ma è stato un test facile. Dieci punti sono tanti, ma la Roma deve ancora convincere"

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma quest'anno può competere ai vertici, ma ha avuto una sorte favorevole dall'inizio di calendario. Il Monza si fa fatica a chiamarla squadra e ieri sera hanno favorito in tutte le maniere una buona Roma. Follia della dirigenza della Juve lasciare libero a costo zero uno come Dybala... Sono contento per lui e anche per la Roma".