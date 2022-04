‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “A Roma si ricordano sempre e solo le cose brutte”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Con il nuovo Fair Play finanziario, bisognerà capire cosa farà la Roma. Prossimamente credo ci sarà un incontro tra il club e la Uefa. Contro il Bodo secondo me Mourinho non cambierà niente, viste anche le assenze. I cambi ci saranno con la Salernitana, visto anche che non ci sarà Pellegrini. La mia previsione è passaggio del turno ma con sofferenza”.

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Zaniolo si è svalutato per tutte le vicende, gli infortuni lo hanno portato ad essere un giocatore normalissimo. Mourinho lo ha messo in panchina, ma è chiaro che ci sono squadre su di lui, ma non c’è la fila”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): “Senza Smalling e Abraham, le assenze sarebbero gravissime. Aa oggi l’inglese è il giocatore più importante della Roma, segna fa reparto, e non c’è un suo sostituto perché Shomurodov è niente. Tammy è veramente troppo importante soprattutto contro il Bodo. La mia sensazione è che non ci sia apertura da parte della Roma sul rinnovo di contratto di Zaniolo, vuole utilizzarlo come pedina di mercato per il prossimo anno. Difficilmente resterà qui, su di lui la Juve, vediamo ora il Napoli, ma il suo costo è elevato. Zaniolo è una scommessa, puoi spendere 40-50 milioni e trovarti un campione come un giocatore normale, come si sta dimostrando ad oggi. La Juve è pronta a rischiare per il possibile tridente”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “È l’occasione migliore per vendicare i 6 gol, ma è la trappola perfetta. Io non so se è cambiato così tanto il Bodo, la rosa di Mourinho però da quella volta è un’altra squadra adesso. Non mi espongo perché ci sono tantissimi gufi. Con Zaniolo bisogna fare come la Fiorentina ha fatto conVlahovic. È interesse comune delle due parti di trovare un'accordo. È incredibile della Roma si ricordano sempre e solo le cose brutte”.

Nando Orsi (Radio Radio mattino 104.5): “Non esorcizziamo il Bodo Glimt come squadra perché sarebbe patetico. Sarà una partita veramente complicatissima: una rosa che ha cambiato sei giocatori che si presenta davanti ad una Roma che al momento è una squadra vera”.

Mario Mattioli (Radio Radio mattino 104.5): "Alla Juve il quarto posto non glielo toglie nessuno. Io non credo che il Bodo rappresenti un ostacolo insormontabile per questa Roma nonostante gravi possibili assenze. La Roma in questi mesi ha fatto vedere un gioco e una compattezza diversa che danno garanzie assolute. C’è una differenza notevole tra le due, non ho dubbi".