‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Non ricordo un derby così inutile”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "E' un derby che non vale praticamente per niente, giusto per l'orgoglio. Potrebbe consentire a Fonseca di chiudere la sua esperienza in modo un po' meno nero. Conta poco per chi lo vince, di più per chi perderà".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non ricordo un derby così inutile, anche quello del 2005 valeva di più. Il calcio romano è tornato all'interno del Raccordo. La Roma non ha tanti elementi di qualità superiore: calciatori come Karsdorp e Villar nella capitale sono sopravvalutati".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Fonseca vorrà vincere questo derby almeno per lasciare con una gioia per i tifosi, per il resto è una partita che conta davvero poco. Personalmente non spero in niente. Roma-Lazio poteva essere un avvenimento, invece è una gara quasi inutile".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sarà uno di quei derby che nessuno ricorderà tra qualche anno".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Derby inutile, e questo soprattutto per la stagione deludente della Roma. Trenta punti di distacco dall'Inter non si può, Fonseca ha deluso".