‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Mayoral un buon sostituto di Dzeko e nulla di più”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con lo Shakhtar è sempre tosta, hanno battuto il Real Madrid due volte. Mayoral è un buon sostituto di Dzeko, nulla di più. Mkhitaryan non è in forma, ma ha un livello più alto”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi hanno detto che Reynolds si stia mettendo molto in luce negli allenamenti. Il rapporto tra Dzeko e Fonseca sta migliorando”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha il problema in attacco, servirebbe uno che ti risolve le cose, ed invece. La vedo favorita, ma non di tanto. Non capisco cosa succeda in attacco. Gioca Mkhitaryan falso nove, ma è in calo. Serve recuperare Dzeko subito”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha una partita dura, forse un po’ meno del Milan. Io dico che i giallorossi hanno il 50% di possibilità di passaggio del turno. Con lo Shakhtar sarà tosta e potrebbe incidere sul campionato. I giallorossi devono decidere cosa fare”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho fiducia nella Roma per stasera. Io dico che nel doppio confronto ha il 60% di possibilità di passare ai quarti”.