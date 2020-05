‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Bonaventura? Se arrivano da un infortunio, la Roma li compra”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bonaventura prima dell’infortunio è stato un ottimo giocatore, Kean ha la testa matta ma potrebbe esplodere”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono contrario a playoff e playout, a quel punto meglio fermare tutto e cristallizzare la classifica. La Roma ha il compito di riprendere l’Atalanta. Bonaventura? Se non vengono dagli infortuni la Roma non li compra… Ha 30 anni, quello che doveva dare l’ha dato”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stipendi? Le grandi squadre stanno trovando gli accordi. Il calcio chiede aiuto e poi li va a togliere ai giocatori, facendo guadagnare i club? Tra tutte le squadre le possibilità più legittime di rientrare è la Roma, che ha tutto per ripartire bene: ha la qualità, e quando le squadre non sono allenate la qualità può essere decisiva. Nella Roma i trequartisti mi sembrano già tanti, un altro come Bonaventura non mi sembra utile”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Boccio sia l’operazione Bonaventura che quella Kean, non sono da grandi squadre. Abbiamo scambiato la Roma per l’Empoli?”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ giusto che i calciatori abbiano rinunciato a mesi di stipendio, ma non è giusto che poi non li prendano perché chi lavora è giusto che venga pagato. Sto leggendo una serie di piani, A, B… Ma chiudessero questo campionato, basta, non se ne può più. Legalmente tutti hanno ragione, e quindi è complicato trovare un accordo”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “I calciatori hanno dato il loro contributo, ma adesso si trovano difronte ad una mezza fregatura, anche se sono miliardari. C’è da salvare una stagione, ma mica possono fare i sacrifici solo loro. Alla fine tocca a loro pagare i debiti dei presidenti come Ferrero. Per me non è giusto”.