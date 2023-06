‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Berardi fa la differenza, ma dovrebbe adattarsi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattina 104.5): “Berardi si dovrebbe adattare alla Roma, visto che Mourinho qui gioca con la difesa a tre. Però è giocatore importante, fa la differenza. Abraham l’hai perso praticamente per tutta la prossima stagione, ma non puoi presentarti con Belotti titolare. Nzola almeno qualche gol lo fa".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104.5): "Tielemans sarebbe un ottimo acquisto, Aouar può ancora diventare quello che ci aspettavamo. A parametro zero è un’ottima operazione. Sono opzioni importanti, se Mourinho si aspetta acquisti multimilionari credo che non arriveranno. Ma Ndicka e Aouar sono comunque ingaggi di rilievo e dimostra l’impegno del club per rinforzare la squadra. Poi ti ritrovi in rosa tre punte. Berardi? Se lo prendi non puoi pensare di prenderlo e vedere poi dove metterlo. Lui fa l’esterno d’attacco in un 4-3-3, altrimenti spendi soldi e lo metti fuori ruolo".