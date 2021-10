‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Ad ora Mourinho ha vinto le stesse partite di Fonseca”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (RadioRadio 104.5): "Per Zakaria posso dire che la Roma è sul giocatore. Dopo l'illusione di Xhaka occorre cautela ma la Roma è sulle tracce del calciatore svizzero. D'altronde alla Roma servono rinforzi a centrocampo. Ad oggi è quello più agibile e staremo a vedere se si chiuderà la trattativa".

Furio Focolari (Radioradio 104.5): "Ad oggi non c'è differenza tra Fonseca e Mourinho. se andiamo a vedere di questi tempi l'anno scorso, fonseca aveva vinto le stesse partite di Mourinho. Per quanto riguarda Vina il mio pensiero è questo: secondo me Calafiori è migliore del terzino uruguaiano".