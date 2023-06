‘RADIO PENSIERI, FERRAZZA: “Non venderei Zalewski per meno di 30 milioni”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport 101.5): "Mourinho non è contento di questa tournée che sarà concentrata tutta in pochi giorni. Tra l’altro questo impegno non porterà nemmeno troppi soldi ma servirà per far conoscere il marchio. Zalewski non lo venderei per cifre più basse di 30 milioni. È un giocatore nel quale i tifosi si rispecchiano e per i prezzi che vedo in giro per gli altri esterni, 20 milioni mi sembrano pochi".