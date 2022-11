‘RADIO PENSIERI’, FERRAZZA: “In molti non vedono l’ora di attaccare Mourinho”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "Zaniolo non è stato convocato in Nazionale, credo che la sua carriera in azzurro rischia proprio uno stop ed è un peccato. La Roma non c’entra niente, la spiegazione la deve dare Zaniolo. Se non va in Nazionale sbaglia. Viene convocato ed è recidivo. Mancini stima Zaniolo, è il primo che l’ha convocato. La cosa è grave, è un peccato perché potrebbe essere un giocatore importantissimo per la Nazionale e io penso che così si rovini la carriera. Karsdorp potrebbe portarlo in tribunale a Mourinho, perché sul posto di lavoro un dipendente non può essere trattato in questo modo. La Roma farà fatica contro il Torino se non segna".