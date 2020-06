‘RADIO PENSIERI’, D’UBALDO: “Fonseca ha un organico più adatto al turn over rispetto a Gasperini”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questa ripresa della stagione io punto molto sulle sorprese, e tra queste metto la Roma e una buona chance di agguantare il quarto posto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quando si parla della Roma si fa riferimento solo al mercato in uscita. Ci vuole un direttore sportivo abile a farlo e mi sembra un po’ strano che Petrachi sia messo da una parte. Arrivare al quarto posto per la Roma non sarà facile, bisogna capire come sta l’Atalanta di Gasperini”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca più volte ha evidenziato il suo amore per la Roma, Pallotta ha rivolto a lui parole affettuose, ma i tifosi si aspettano qualcosa di più dal futuro del club. La comunicazione usata in questi giorni pone Petrachi all’angolo. Le parole del ds ha sorpreso i dirigenti della Roma. Fonseca ha preso le distanze da lui, perché al contrario di Petrachi, ha elogiato i giocatori e Pallotta non ha nemmeno menzionato il ds nel suo discorso. Quarto posto? La Roma sul campo ha dimostrato di essere inferiore all’Atalanta, ma Fonseca può puntare sul fatto di avere un organico più adatto al turn over”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se i risultati verranno cambierà il giudizio su Petrachi. Le cose che lui ha detto non credo siano solo sue invenzioni. Lui è sempre stato uno piuttosto diretto. La Roma ha sempre venduto ogni anno qualche big, e il ds non ha detto niente di nuovo. Forse ha sbagliato un po’ ad accusare i giocatori di lassismo. La Roma prima della sosta ha avuto un percorso altalenante, ora avrà la forza di vincere tutte le partite?”.