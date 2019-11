‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma deve uscire dall’Europa League e puntare al quarto posto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Patrick Vom Bruck (Nsl – 90.0): “Non sono alibi, ma la situazione della Roma si è complicata per colpa degli arbitri. La penso come Fonseca: la Roma saprà cosa fare per portare a casa la qualificazione. Mancini conta più di Juan Jesus: se avesse detto la stessa cosa del brasiliano non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento, ma semplicemente perché non tutti i giocatori sono uguali, ad esempio Ronaldo conta più di Rugani, e perché Juan Jesus è certamente in partenza. Under lo vedo titolare rispetto a Mkhitaryan perché sta bene fisicamente e può dare un contributo importante, sono curioso di vedere Zaniolo a sinistra”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104.5): “Alla Roma basta il pareggio e in queste ultime partite è cresciuta molto, sta giocando molto bene. Può vincere tranquillamente, tutti dicono che è difficile giocare in Turchia per via dell’ambiente, ma sono solo scuse: lì si gioca a calcio e i tifosi sono passionali, come succede in altri paesi”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104.5): “La Roma deve uscire dall’Europa League per concentrarsi sul campionato e andare in Champions: se vinci oggi contro il Basaksehir e poi perdi con il Verona ti complichi la vita per arrivare al quarto posto”.