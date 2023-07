‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Pinto un fuoriclasse, è stato fenomenale. Voto 9”

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104.5): "Per me Tiago Pinto è un fuoriclasse vero. È riuscito a fare plusvalenze senza vendere nessuno, ha rinnovato contratti, preso due giocatori ottimi a zero. Non cariatidi. Ha fatto qualcosa di fenomenale. Sta dimostrando che se gli dai i gelati li va a vendere al Polo Nord. Di solito il problema dei ds è in uscita, lui si è comportato in maniera eccellente. Voto 9".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104.5): “Il Sassuolo basa il prezzo di Frattesi su una offerta di 40 milioni da parte di un club della Premier. Per me la Roma non deve dare priorità a Frattesi, io una cifra importante la investirei su un attaccante che segna. Lascerei perdere calciatori di seconda-terza fascia, per la Roma bisogna trovare uno-due attaccanti che diano garanzie. Niente scommesse, serve un assegno circolare, rinforzando un reparto che ne ha bisogno. Su Scamacca ho perplessità anche fisicamente. Bisogna capire che ruolo avrà Aouar, che è un centrocampista portato all’attacco. Poi ha Pellegrini, perché deve prendere Frattesi? Non è una priorità. Serve un incontrista, alla Cristante che sa fare tutto. Uno che faccia da raccordo quando non c’è Matic".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104.5): “Per ora nessuno è arrivato vicino al prezzo che il Sassuolo vuole per Frattesi. La Roma è in vantaggio, perché ha da togliere la percentuale della rivendita e i soldi da incassare per il passaggio di Volpato e Missori. L'Inter per ora come priorità pensa a Lukaku e non a Frattesi, e anche il Milan ha altri giocatori come obiettivi. La Roma vorrebbe un attaccante giovane, infatti Daka e Scamacca hanno 24 anni. E non vuole spendere cifre esorbitanti, perché entro qualche mese rientrerà Abraham. Scamacca è la soluzione principale, ma il West Ham non lo dà in prestito. Le parti sono distanti sulla formula della cessione. Daka è diverso, ha fatto benissimo nel Salisburgo due anni fa. È diverso, come caratteristiche avrebbe più senso. In prospettiva può anche giocare in coppia con Abraham. Renato Sanches lo prenderei sempre".