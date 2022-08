‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Abraham mi sembra più maturo di Osimhen”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo - 92.7): "Secondo me la Roma è la squadra che sta meglio in Serie A. Wijnaldum non è nella migliore condizione ma parte dalla panchina ed è comunque presente. Ci sono le premesse che la Roma possa iniziare bene. L'occasione di prendere un giocatore come Belotti a parametro zero non me la farei sfuggire. La Roma deve pagare circa 15 milioni lordi ai giocatori che non usa. Abraham mi sembra più maturo di Osimhen".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma secondo me arriverà terza. I giallorossi hanno fatto dei progressi nel gioco di squadra. Mourinho ha avuto la capacità di intervenire sugli acquisti, Abraham nello scorso anno e adesso Dybala e Wijnaldum fino ad arrivare a Zaniolo. L'intervento di Mourinho, allo stato attuale, ha bloccato la trattativa con il Tottenham".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Wijnaldum si prenderà la squadra in mano. La sua qualità e intelligenza ce l'hanno in pochi. Se potessi pensare ad una Roma con i tre a centrocampo, Matic, Wijnaldum e Pellegrini, e davanti Zaniolo, Dybala e Abraham sarebbe il massimo. A Salerno sei favorito, i problemi li devi evitare mettendo bene la partita da subito. Partire bene con fiducia. A me risulta che Zaniolo non ci pensa neanche di andare al Tottenham".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è una squadra fortissima, se tutte le cose vanno bene, può lottare per lo scudetto. Matic e Wijnaldum sono giocatori di spessore internazionale, faranno la differenza in Italia, come Dybala".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma è tra le favorite per lo scudetto. Speriamo che Zaniolo rimanga".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Matic è un grande giocatore. Cristante sarà molto utile. Spinazzola è in recupero, Zalewski è in un momento d'oro. La Roma si presenta come una seria candidata al vertice della classifica di Serie A".