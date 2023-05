‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Mourinho è un istrione. Cosa vuole la piazza è chiaro”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina - 104,5): "Non so se siamo ai titoli di coda tra Mourinho e la Roma. È un allenatore che, nel pacchetto completo, ha vantaggi e svantaggi. Dal punto di vista del coinvolgimento è unico, ma devi considerare anche gli attacchi alla società e alla proprietà. Se si vuole andare avanti insieme, bisogna farlo con chiarezza. La partita tra Roma e Inter aveva il risultato segnato, viste le condizioni delle due squadre, anche guardando la panchina. La Roma ha preso gol alla prima disattenzione e contro una squadra che, al momento, è più forte e che sta facendo valere il peso del suo organico, tra i più ricchi della Serie A".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho è un istrione. Il testo della canzone di Aznavour, che parla di teatralità e genialità, è perfetto. Credo che lui, in quanto grande professionista, sappia esattamente cosa fare il prossimo anno. Contro l’Inter l’unica cosa che poteva fare la Roma era prendere un gol in meno, l’assenza di Smalling è pesantissima, più di quella di Abraham e Dybala, che Mourinho ha deciso di risparmiare in vista di giovedì".

Furio Focolari (Radio Radio Mattina - 104,5): "Ciò che vuole la piazza è chiara, anche quando perde, è con lui. Mourinho è un istrione, ma sul piano della realtà non ti so dire se resterà o andrà via, credo sia tutto legato ai risultati. In campionato non è facile, 3 punti dal Milan non sono pochi, soprattutto se la Juve rimane dentro. Però c’è l’Europa League e credo che qui si focalizzeranno tutte le energie. Ibanez è inaffidabile. Smalling ti dà una sicurezza che lui e Mancini non riescono a garantirti".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina - 104,5): "Voglio ringraziare la Roma e tutta la famiglia. È stato emozionante tornare sul campo sabato per le celebrazioni, la tifoseria è unica. Mourinho è al centro di tutto, è il riferimento per una serie di giocatori che sono contenti di averlo come allenatore e sono con lui in tutto e per tutto. Per quanto riguarda il futuro, non trapela nulla, bisognerà aspettare una quindicina di giorni per avere le idee un po’ più chiare. L’assenza di Smalling è devastante, la Roma senza di lui non è la stessa, anche dal punto di vista degli scontri aerei è fondamentale".

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Parlando dell'evento del pre-partita di sabato, Secondo me lo scudetto dell’’83 della Roma è quello che si ricorda di più. La Roma può superare il Bayer Leverkusen. E' un avversario non facile, ma in giro c'è di peggio".