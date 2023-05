‘RADIO PENSIERI‘, AUSTINI: “È stata una serata deprimente”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (TeleRadioStereo - 92,7): "È stata una serata deprimente ma non bisogna trarre delle conclusioni da un risultato comunque parziale. Era una tappa da vincere ma non decisiva. Ieri Mourinho ha sperato di non perderla. Ha ragione nel dire che la Roma fa fatica con le risorse che ha a disposizione ma non si può mollare così il campionato. Solbakken non è ancora pronto".