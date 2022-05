Zeman punzecchia Mou: “Ha vinto… dove già si vinceva”

Il boemo: "Roma in finale di Conference? Segno del valore di questa coppa. È una competizione di basso livello"

Ieri il suo Foggia ha perso con l’Entella , dicendo addio ai playoff di C nel giorno dei suoi 75 anni. Prima, però, Zdenek Zeman era stato ospite di "Un Giorno da pecora", su Rai Radio1, punzecchiando Mourinho . Prima del derby, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. il boemo aveva detto che il progetto Lazio gli sembrava più avanti, ricevendo una tagliente battuta del portoghese: "Non rispondo a chi ha vinto solo due Serie B".

E ieri Zeman ci è tornato su: "Non sa che ho vinto anche la C2. Ma il problema non è chi o quanto vince. Lui ha vinto in squadre dove si vinceva anche prima di lui, tranne che al Porto. Così è più facile. Io invece voglio fare cose difficili. Roma in finale di Conference? Segno del valore di questa coppa. È una competizione di basso livello, dove giocano paesi calcisticamente sottosviluppati".