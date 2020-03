Zappacosta punta alla conferma: “Spero di ripagarvi presto…”

Sul futuro Davide Zappacosta non si sbilancia, ma la risposta che dà ai tifosi tramite i social lascia intendere che la possibilità di restare a Roma, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, possa essere concreta: “Grazie per tutto l’affetto dimostrato, spero di riuscire a ripagarlo. Il mio pensiero principale è quello di guarire e tornare a giocare e farlo nel migliore dei modi. Raggiunto questo primo step naturalmente darò il massimo per essere preso in considerazione. Roma mi piace tanto, è una città stupenda. E poi per la prima volta da quando ho iniziato a giocare sono anche vicino alla mia famiglia”.

E sul possibile ritorno in campo dice: “Non sono scelte che spettano a me! Quello che conta adesso è la salute di tutti”. Intanto il suo agente Lucci e la Roma stanno lavorando in contatto con il Chelsea per far sì che Zappacosta rimanga in giallorosso.