Zaniolo, per ora tanta palestra. E tornerà a correre da lunedì

Nicolò Zaniolo ancora non spinge sull’acceleratore e posticipa il ritorno alla corsa sul campo a lunedì. Ieri a Trigoria ha svolto lavoro in palestra, fisioterapia e una serie di esercizi che lo aiutano a mantenere il tono muscolare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Per la corsa serve ancora qualche giorno. Poi Zaniolo comincerà con quella dritta sulle brevi distanze, inserendo gradualmente i cambi di direzione. A marzo arriverà a Roma il dottor Fink, che dovrà dare il via libera all’ultimo step.