Zaniolo con l’Inter cerca la rivincita. Avanza Friedkin

Il dubbio che si sia fatto ammonire apposta contro il Brescia per non saltare Milano (era diffidato) resta sullo sfondo, in primo piano la certezza di quanto Nicolò Zaniolo tenga a giocare contro l’Inter. La sua ex squadra, quella che non ha creduto in lui lasciandolo andare, due estati fa, alla Roma all’interno dell’operazione Nainggolan, scrive Ferrazza su La Repubblica. Venerdì sera sarà per il talento azzurro l’occasione per prendersi la sua rivincita, in attesa di capire le condizioni di Edin Dzeko, bloccato ieri da un attacco influenzale.

Sul fronte societario, la prossima settima settimana dovrebbe essere cruciale per la trattativa con Dan Friedkin. L’imprenditore texano formulerà un’offerta ufficiale, che prevede l’iniziale partecipazione all’aumento di capitale di circa 150 milioni di euro da realizzare entro il 31 dicembre del prossimo anno.