Wijnaldum, oggi tutta la verità. L’ex Psg tra operazione e gesso

La Roma, ormai, si è rassegnata all’idea di non averlo fino a gennaio, l’obiettivo di tutti è far sì che però, per il nuovo anno, sia abile e arruolato

La Roma, ormai, si è rassegnata all’idea di non averlo fino a gennaio, l’obiettivo di tutti è far sì che però, per il nuovo anno, sia abile e arruolato. Quindi a gennaio in campo e non a gennaio in gruppo. Tra oggi e domani si capirà tutto.