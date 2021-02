Veretout può allungare fino al 2025. Poi gli altri

Sia la Roma che Fonseca ritengono Veretout un uomo fondamentale in squadra. Per questo motivo, da qualche giorno si lavora al prolungamento di contratto, nonostante la scadenza attuale sia fissata al 2024. Come riporta Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, l’idea è spostare di un anno la fine dell’accordo e firmare fino al 2025. Il pressing del Napoli è sempre forte e il suo agente Giuffredi è stato a Trigoria per parlarne con Pinto. Ad attendere il rinnovo ci sono anche Pellegrini, Ibanez e Villar. Difficile per Mirante, impossibile per Jesus e Bruno Peres.