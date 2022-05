Un’amichevole è già ufficiale: con il Tottenham il 30 luglio ad Haifa

Mourinho e Pinto vogliono tenere alto il livello e stanno studiando i dettagli per definire il programma estivo: possibile inizio a Trigoria e poi ritiro all'estero

Il programma finale ancora non c'è, ma nelle prossime due settimane la Roma si metterà al lavoro per definire nei dettagli tutto il piano dell'estate. L'idea di base, di Mourinho e di Pinto, è quella di ricalcare quanto fatto un anno fa: primi giorni a Trigoria, ritiro in Portogallo (o in alternativa in Austria),amichevoli di livello sempre a salire, per aumentare la competitività della squadra. Mou, partito ieri per le vacanze, vuole che si alzi il livello e la società è pronta ad accontentarlo. A partire dalla prima settimana di luglio, quando la squadra si ritroverà a Trigoria, come scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport'. Intanto, è ufficiale l'amichevole del 30 luglio contro il Tottenham in Israele La partita sarà valida per la I-Tech Cup e si giocherà al Sammy Ofer Stadium. "La sfida col Tottenham sarà una tappa importante nel percorso di preparazione alla nuova stagione", le parole di Pinto a cui fa eco Fabio Paratici:"Non vediamo l'ora di affrontare una squadra di alto livello come la Roma. Sarà un bel modo per arrivare pronti all'inizio ufficiale della nostra stagione, che vogliamo sia ancora migliore della 2021-22".