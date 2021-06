Un cambio di passo, Mourinho è come Bond

Con l'acquisto dello Special One i Friedkin si sono assicurati un allenatore “globale”, in grado di chiamare qualunque giocatore, senza limiti di censo

Non sappiamo quanto sia possibile che Donnarumma vada alla Roma, ma il fatto che Mourinho gli abbia telefonato per proporglielo rende l’idea del cambio di passo, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Con l’ingaggio di Mou, i Friedkin si sono assicurati un allenatore “globale”, in grado di chiamare qualunque giocatore, senza limiti di censo. Lo Special One come James Bond. Può contattare chi vuole, nel proprio ruolo di manager all’inglese, attivo sul campo e sul mercato.