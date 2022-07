Tutti cercano i giovani talenti e con la crisi i club pescano anche nei vivai

In silenzio, la Serie A sta facendo spazio ad un interessante gruppetto di giovani talenti italiani, scrive Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport. La maggior parte arriva dalla Serie B, conquistandosi addirittura la promozione sul campo. Il riferimento è sicuramente a Luca Zanimacchia, appena riscattato dalla Cremonese. Ma nella stessa condizione c’è anche Tommaso Milanese (scuola Roma), reduce da una brillante stagione nell’Alessandria. Anche lui sta per essere ingaggiato dai grigiorossi che inseguono pure la conferma del difensore centrale Caleb Okoli, di proprietà dell’Atalanta. Negli affari fra Roma e Juve per Zaniolo , è ricorrente il nome di Filippo Ranocchia, mezzala juventina che si è messo in luce nel Vicenza . Luce che cerca anche Nicolò Fagioli che sta rinnovando con la Juventus e cerca spazio nella massima serie. Se è per questo il Monza sta facendo carte false per avere Fabio Miretti dai bianconeri e Adriano Galliani spera di avere la meglio sui tanti concorrenti.

Ragazzi ovunque In questa panoramica non va mai dimenticato che proprio a Torino i bianconeri hanno puntato a gennaio sulle qualità del difensore Federico Gatti, acquistato dal Frosinone. E ora bisognerà vedere se il centrale di Rivoli troverà spazio con Allegri. Anche il milanista Lorenzo Colombo conta di guadagnarsi la fiducia di Marco Baroni a Lecce, dopo una proficua esperienza nella Spal. Ad appena vent’anni l’attaccante di scuola rossonera evidentemente ha un’opportunità importante. Nella galleria non può mancare il mancino Ruggeri, reduce da una buona stagione alla Salernitana: resterà in Campania? Non gli mancano le alternative. Tendenze Insomma, le mosse dei club dimostrano che c’è un’inversione di tendenza all’orizzonte. Ovviamente per risparmiare, ma anche per saggiare le qualità di un vivaio che tradizionalmente fatica a valorizzare i propri talenti.