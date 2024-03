Totti incorona De Rossi e Pellegrini. Poi scherza: “Non tornerò mai più…”

“Tornare alla Roma? Mai più!”. Lo ha detto Francesco Totti, con il sorriso di chi non si prende troppo sul serio: “Ogni volta mi fate questa domanda, quindi vi dico che non torno più”. Intervenuto ad un evento organizzato da Betsson.sport a Roma, l’ex capitano è tornato poi serio, parlando di una possibile trattativa trai Friedkin e un fondo arabo: “Mi sono informato, non c’è niente” come riporta Emanuele Zotti suLa Gazzetta dello Sport.