Totti e Blasi, litigi e nessun accordo: si va in tribunale

I legali non hanno avuto l’ok. Francesco ufficializza Noemi e Ilary ci rimane male

Che quella degli addii sia un’arte difficile, è cosa nota, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Adesso, sulla loro pelle, lo stanno scoprendo anche Francesco Totti e Ilary Blasi, la cui separazione sta sempre più scivolando verso un divorzio pieno di lividi per entrambi.

Eppure tutti e due hanno cercato un accordo fino a ieri, tramite i legali. E non è escluso che possano riprovarci entro il fine settimana, visto che si sono dati ancora qualche altro giorno per trovare un accordo, ma ormai la strada verso il tribunale, per la separazione giudiziale, appare tracciata, soprattutto dopo la recente intervista in cui l’ex capitano della Roma, pur ammettendo la sua quota di colpe, accusava la moglie di infedeltà e di avergli sottratto dei Rolex.

Totti, rappresentato dai legali Conte e Bernardini de Pace (che segue anche Giorgia Meloni), e la conduttrice tv, difesa da Alessandro Simeone, non si parlano da settimane, e anche i rapporti fra i legali, si sussurra, non sia facilissimo. La coppia si sta limitando a qualche mero messaggio su whatsapp che ha come tema i figli, poi più nulla. L’accordo lo stanno cercando soprattutto gli avvocati, con Totti che si era detto disponibile anche a lasciare la villa di famiglia dell’Eur a Ilary e ai figli. Figli che, va detto, hanno un rapporto strettissimo con il padre e quindi si sarebbero divisi tra l’eventuale nuova casa di Francesco (zona Roma Nord) e quella della mamma. Niente da fare, la sua ormai ex moglie per ora non vuole saperne, anche perché in ballo ci sono anche le società e gli affari che i due hanno condiviso negli ultimi anni. Anzi, che Totti ha delegato a lei e alla sua famiglia.

Il futuro di Totti, stufo di nascondersi, si chiama Noemi, che non ha mai rilasciato una dichiarazione, nonostante le abbiano offerto decine di migliaia di euro per un’intervista esclusiva, anche all’estero) e ha blindato i social. C’è un fine settimana di mezzo per vedere se, all’improvviso, Ilary deciderà di accettare una delle offerte che Francesco ha messo sul tavolo, anche se a questo punto appare impossibile.