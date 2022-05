Totti: “A Firenze altro torto. La Roma? E’ da 5,5 forse 6”

Il Capitano: "La squadra si migliora con gli acquisti giusti e mirati"

Ospite alla stazione Termini con Vieri per l’evento sulla Coppa Italia, Francesco Totti ieri ha analizzato un po’ di cose che gli stanno a cuore, come riporta La Gazzetta dello Sport. Partendo dall’errore della coppia Guida-Banti di Firenze, domenica scorsa. "Uno dei tanti episodi a sfavore - dice l’ex capitano della Roma - Non si tratta di recriminare, ma se il Var non aiuta gli arbitri credo sia più complicato. Se non si vede ciò che succede è più difficile per tutti". Poi, ovviamente, la sua Roma. "Che voto darei alla stagione della Roma? Finora 5,5 forse 6. La squadra si migliora con gli acquisti giusti e mirati, anche perché c’è Mourinho, uno degli allenatori più forti al mondo, che sa come gestire le cose".