Torino, venerdì la Roma: Sanabria prova a recuperare

Oggi i granata riprenderanno gli allenamenti davanti a duemila tifosi

Il Torino riprende gli allenamenti questo pomeriggio (17.45) in vista dell’anticipo di venerdì contro la Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il Filadelfia sarà aperto ai primi duemila tifosi che vorranno assistere al lavoro: i biglietti di invito verranno distribuiti all’ingresso principale. Lo staff di Juric è al lavoro per cercare di arruolare anche Sanabria per questa passerella conclusiva.