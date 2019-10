Tegola Pellegrini: frattura del quinto metatarso destro. Starà fuori 2 mesi

Ieri per il club e per Lorenzo Pellegrini è arrivata la doccia gelata: frattura del quinto metatarso del piede destro, il centrocampista verrà operato questa mattina a Villa Stuart, sottoposto ad intervento di osteosintesi (la pratica chirurgica tramite la quale si stabilizzano i frammenti ossei di una frattura con l’utilizzo di mezzi metallici). I tempi di recupero variano tra un mese e mezzo e due. Anche se ieri un po’ tutti ragionavano sulla seconda ipotesi, quella più lunga, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Con la Roma dovrebbe saltare 11 partite, tra campionato ed Europa League, ipotizzando un rientro per la sfida di Verona del primo dicembre. In più non parteciperà neanche alle 4 partite in nazionale contro Grecia, Liechtenstein, Bosnia e Armenia.