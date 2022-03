Svilar e Felix: i giallorossi sono già nel futuro

Si racconta che il 21 marzo Pinto era a Parigi anche per assistere alle visite del portiere di Anversa

Da Belgio e Portogallo arrivano conferme scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport: Mile Svilar, 22 anni, sarà il prossimo portiere della Roma. Anzi, si racconta che il 21 marzo Pinto era a Parigi anche per assistere alle visite del portiere di Anversa, ma di nazionalità serba. Svilar, che si libererà a giugno a parametro zero dal Benfica, di cui è il 3° portiere, avrebbe già firmato sino al 2027. Buone notizie giungono anche dal Ghana per Felix. La punta lanciata da Mourinho ha ben esordito contro la Nigeria. Tra l’altro, l’agente di Felix ha “svelato” un retroscena. il c.t. del Ghana, Atto Oddo, ha incontrato Mourinho e Pinto in Olanda, prima del Vitesse per parlare di Felix. E lo stesso Oddo dopo l’esordio ha detto:"Felix ha fatto molto bene. A 18 anni è già un diamante". Ora toccherà alla Roma decidere se tenerlo o pensare a una plusvalenza.