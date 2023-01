Spinazzola titolare dopo 3 mesi. A Napoli insulti ai romanisti

È come se José Mourinho, per ringraziare degli auguri di compleanno ricevuti dai giornalisti per i suoi 60 anni, festeggiati giovedì, decidesse di sdebitarsi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. E così snocciola l’11 titolare, scandendola come se si trattasse di un 3-5-2 con Pellegrini in mediana. Salta agli occhi il ritorno da titolare di Spinazzola dopo tre mesi. Scherzi del destino, l’ultima volta che era partito dall’inizio è stato proprio all’andata con gli azzurri. Intanto ieri sera all’arrivo nell’hotel del ritiro a Napoli, qualche ragazzino maleducato ha apostrofato Dybala ed Abraham. Insulti gratuiti e da censurare. Per fortuna nulla più.