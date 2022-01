Smalling negativo, ora può viaggiare con la squadra

L'inglese si è negativizzato dopo aver preso il Covid da asintomatico

Chris Smalling si è negativizzato da qualche giorno, dopo aver preso il Covid da asintomatico. E ieri ha viaggiato con la squadra verso Empoli, nonostante sia l’unico giocatore della Roma non vaccinato, come riporta La Gazzetta dello Sport. Aver contratto il virus, però, gli permette di poter anche viaggiare con la squadra, cosa che non possono fare gli atleti non vaccinati.