Smalling guru, Kalinic prova il finale sprint per il futuro

Zaniolo si allena anche a casa e documenta su Instagram i suoi 100 addominali in 45 secondi. Smalling e la moglie insegnano ai follower a meditare perché “ti porta ad essere più concentrato anche in campo“. Ha ripreso ad allenarsi ieri la Roma di Fonseca, sempre a gruppi e sempre ben distanziata, ma con la certezza di ritrovare, a poco a poco, le giuste sensazioni, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Kalinic, che nelle settimane prima dello stop stava ritrovando forma e condizione, è uno di quelli che sta spingendo di più. L’attaccante, arrivato in prestito dall’Atletico, ha trascorso in solitudine la quarantena, visto che la moglie e i due figli sono andati in Croazia. Lui è consapevole che la sua avventura in giallorosso è ai titoli di coda ma, se dovesse ripartire il campionato, con le partite ravvicinate, vuole farsi trovare pronto. Per la Roma e per sé, visto che l’Atletico Madrid lo metterà sul mercato.