Shomurodov, la Roma arruola un nuovo guerriero: “Mou è il mio mito

Sì a 18 milioni: oggi le firme con il Genoa. E José esalta i suoi: "Habemus squadra"

Chi ha giocato a calcio a Jarkurgan, in Uzbekistan, non può spaventarsi del chiacchieratissimo "ambiente romano", ed è per questo che José Mourinho vuole Eldor Shomurodov per la sua squadra di legionari in missione, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La soddisfazione dell’allenatore dopo la gara con il Porto, si è già materializzata in una frase su Intagram che ha il crisma della romanità. "Habemus squadra. Siamo uniti, siamo amici: bravi ragazzi". Insomma, i timori e i tremori del recente passato sembrano evaporati e i meriti, naturalmente, paiono essere tutti indirizzati verso Mourinho, che sembra aver rigenerato un gruppo al momento, con l’eccezione di Rui Patricio, per ora praticamente uguale allo scorso anno. E allora meglio tornare sulla macchina del tempo e ritrovare Shomurodov in un ristorante di Mosca. In quel periodo giocava nel Rostov e fu folgorato nel vedere in sala Mourinho, che era in Russia per assistere a una partita di hockey. Emozionato, chiese al suo agente Tkachenko di poterlo conoscere, e quando ebbe modo di stringergli la mano gli disse: "Tifavo Chelsea perché c’era lei ad allenarlo". Un mito, insomma, come lo è stato anche Rivaldo, incontrato quando il brasiliano giocava nel Bunyodkor, la squadra di suo zio. "Anche a lui strinsi la mano e i miei amici mi dissero di non lavarla più".