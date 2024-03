Sexgate: l’audizione di Scala e del giocatore coinvolto

Oggi la Procura Federale riprenderà le audizioni relative al sexgate di Trigoria, come riporta La Gazzetta dello Sport , la questione che ha coinvolto i due dipendenti (e fidanzati) licenziati nello scorso mese di novembre dopo la sottrazione e la diffusione di un video intimo dal telefono della ragazza. In giornata il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ascolterà infatti Vito Scala , il dirigente giallorosso che ha provato a ricomporre internamente la questione prima che prendesse una piega differente.

Con lui verrà ascoltato anche il giocatore straniero della Primavera che per primo ha diffuso il video incriminato sulle varie chat e sui vari telefonini di giocatori (anche della prima squadra), staff tecnico, dirigenti e addetti ai lavori. Diffusione che è arrivata dopo aver trafugato il video dal telefonino della ragazza e che può portare anche ad una accusa penale di revenge porn, in caso di denuncia.

