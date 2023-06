Serve un’altra punta al posto di Abraham: piace Zaha jolly d’attacco

Per Abraham nessun problema, l’operazione di ieri a Londra è andata bene, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Che con la sfortuna che ha colpito la Roma in questo ultimo periodo, già è una buona notizia. Adesso, però, la gente se ne aspetta anche un’altra di buona notizia e cioè l’arrivo di un centravanti che possa garantire almeno 15-20 gol a stagione. E allora la Roma continua a monitorare una serie di profili , tra cui un’occasione tenuta in alta considerazione è quella di Wilfred Zaha (ex Manchester United), l’attaccante ivoriano che non ha rinnovato il suo contratto con il Crystal Palace e che il 30 giugno va in scadenza, diventano libero a tutti gli effetti dopo nove anni passati con la maglia del club londinese, anche se non è prettamente una prima punta, il classico centravanti. L’ivoriano gioca spesso come seconda punta o esterno d’attacco, ma in questi anni al Palace gli è capitato anche di fare il riferimento offensivo.

Il più interessante tra i nomi che girano intorno alla Roma è sicuramente quello di Mauro Icardi, il bomber argentino del Galatasaray (in prestito dal Psg), che quest’anno in Turchia ha segnato la bellezza di 26 reti in 29 partite. Il problema, però, è che Icardi il prossimo anno non può andare in prestito, avendo il contratto in scadenza nel 2024. Ed allora la Roma dovrebbe acquistarlo. Ieri i media argentini parlavano di una possibile offerta giallorossa al Psg di circa 8 milioni di euro, che i francesi potrebbero anche accettare sostanzialmente per due motivi: perché non vogliono avere ancora per un anno l’argentino a busta paga e perché i rapporti tra Dan Friedkin e Al Khelaifi sono ottimi. Sul taccuino di Pinto ci sono anche altri giocatori. Un’alternativa, ad esempio, è Arnautovic, che alla Roma piace da tempo e conosce già bene Mourinho, avendoci lavorato all’Inter. Convincere il Bologna a lasciarlo non sarà però facile e comunque serve una decina di milioni. Più o meno la stessa cifra che chiede anche lo Spezia per Nzola, che però non convince dal punto di vista della titolarità.