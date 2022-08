Salernitana, Nicola dà la carica: “Serve intensità”. Candreva titolare

Pochi mesi fa la partita dell’Olimpico, persa tra tanti rimpianti dopo un’ottima prestazione, diede la scossa per iniziare la rimonta salvezza. Di quella Salernitana restano poche tracce: l’allenatore e alcuni calciatori. "Non vedo l’ora di incontrare il presidente perché si è davvero adoperato per cercare di portare quanto prima dei calciatori di cui avevamo assoluta necessità", ha detto alla vigilia Davide Nicola che schiererà subito Candreva, con il gruppo da due giorni. "In questo momento non potremmo essere perfetti, ma non cerco la perfezione. Mi piacerebbe ripetere la prestazione di Roma dello scorso campionato per carattere, qualità ed intensità. A Mourinho faccio i complimenti per il mercato qualitativamente importante. Tra i tanti acquisti mi ha impressionato molto Matic per la sua presenza fisica davanti alla difesa e la capacità di lettura e far ripartire l’azione. La Roma è una grande squadra". Per l’esordio in campionato della Salernitana allo stadio Arechi sono annunciati trentamila spettatori, compresi i duemila tifosi che arriveranno a seguito della Roma.