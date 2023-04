Sacchi, Lucescu e i super esperti: “Italiane forti, Europa League più probabile”

Il pensiero di alcuni esperti di Coppe europee sul percorso delle italiane

Un'impresa. Cinque squadre italiane sono arrivate alle semifinali di Champions, Europa League e Conference. Inter, Milan, Juve, Roma e Fiorentina hanno la possibilità di aggiudicarsi un trofeo. È un segno di rinascimento del nostro calcio che rialza la testa. Nessun paese in Europa ha tanti club così in alto. La Gazzetta dello Sport ha chiesto il parere ad alcuni esperti di Coppe europee:

"L'Italia si è risvegliata. - dice Arrigo Sacchi - Cinque squadre nelle semifinali delle coppe europee sono un notevole risultato. Ma ci si ricordi che una regola fondamentale della vita dice che si può sempre fare di più e meglio. La Juve e la Roma, praticando un calcio più tradizionale, sono in corsa per l'Europa League e pure loro ce la possono fare".

Fabio Capello dice: "Portare cinque squadre in semifinale un po' mi ha sorpreso, soprattutto per le due milanesi in Champions. E sarebbe bello anche avere una finale Roma-Juve in Europa League. Per chi tiferei? A metà. Anche se mi piace molto il Siviglia, lo vedo bene, soprattutto in casa".

"Un Triplete italiano in Europa è possibile, possiamo sognare. - è il pensiero di Beppe Bergomi - Ma tutte le italiane quest'anno hanno fatto bene. La Juve ha sbagliato la Champions, ma - può piacere o no - ha un'identità forte e una squadra che segue sempre l'allenatore e in Europa League può vincere. Stessa cosa vale per la Roma: Mourinho dà mentalità e tira fuori il meglio dai suoi. E poi la Roma è alla quarta semifinale europea negli ultimi 6 anni, ha tradizione".

Mircea Lucescu dice: "Sì, il vostro calcio sta tornando. Nelle coppe europee non è facile vincere giocando bene e le italiane non hanno fatto solo risultati ma messo anche in campo qualità, segno che il movimento cresce. E questa crescita potrà avere anche ottime conseguenze sul mercato, sempre più giocatori importanti vorranno venire da voi. In Europa League invece vedo bene la Roma: Mou con gli anni è diventato più equilibrato ma le sue squadre mettono in campo una rabbia incredibile, e il modo in cui ha ribaltato il Feyenoord dice tutto. La vedo favorita, anche rispetto alla Juve£".