Sabatini: “Allegri-Roma, ecco il retroscena. Mou come un personaggio di Marquez”

Il direttore sportivo: "Roma e Napoli le sorprese del campionato, Zaniolo il giovane più forte"

Redazione

Walter Sabatini dice la sua sul campionato. Il direttore sportivo del Bologna, ex Roma, è stato intervistato da Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Ecco uno stralcio delle sue parole.

"In un’altra epoca cercai di portare Allegri alla Roma. Lui sa che è in debito con me, perché si prese un impegno, poi disatteso"

Lei è stato con Spalletti a Roma: la guerra santa con Totti.... Questa storia ha oscurato il gran lavoro di Luciano in giallorosso. Un anno (nel 2016-17, ndr ) la sua Roma raggiunse gli 87 punti e a 87 spesso si vince lo scudetto (lo vinse la Juve di Allegri con 91, ndr). Lo scontro con Totti è stato umiliante per tutti, per Totti stesso. Troppi equivoci, non mi va di parlarne.

Oggi alla Roma c’è Mourinho. Il Napoli di Spalletti e la Roma di Mou saranno le sorprese del campionato. Anche Mou è pragmatico e determinato.

Mourinho come il colonnello Aureliano Buendia di “Cent’anni di solitudine”, il romanzo più noto di Marquez? Ci sta. Come lui sopravviverà a ogni attentato e tentativo di fucilazione. Mourinho può essere assimilato a qualsiasi personaggio letterario e ha detto una verità inconfutabile: “Chi sa tutto di calcio non sa niente di calcio”. Mou come Buendia ha un’aura di eroismo e di invulnerabilità.

Il giovane più forte? Zaniolo ha tutto: tecnica e forza. Se non lavorassi al Bologna, aggiungerei Musa Barrow.