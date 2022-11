Ryan Friedkin tra campo e sponsor: Fendi raddoppia

La formazione di J League che gli uomini di Mourinho affronteranno nel primo impegno dell’Eurojapan cup. Il calcio d’inizio è fissato alle 19.30 locali (11.30 italiane, diretta Dazn). Sarà l’occasione per vedere all’opera i “bambini” convocati dallo Special One per la tournée giapponese. Oltre a Volpato, che ha già compiuto il passaggio definitivo in prima squadra, il portoghese ha deciso di portare in terra nipponica anche Missori, Keramitsis, Tahirovic, Faticanti e Cherubini. Qualcuno potrebbe anche giocare dal 1’- Tahirovic è candidato a fare coppia con Matic - ma tutti avranno la possibilità di scendere in campo, in una gara che servirà più a far avvicinare i tifosi asiatici ai colori giallorossi che a fornire indicazioni tattiche.