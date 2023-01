Roma, stabilità ed equilibrio: primo non subire, poi ci pensa Dybala

Gli basta la Joya per far sì che il suo calcio essenziale luccichi il giusto, con la classifica come primo riferimento

Non incanta, non delude. La Roma osserva il primo comandamento delle squadre di José Mourinho, la stabilità, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport. Domani a Napoli il test più severo, contro la capolista. Mou ha perso un’unica volta contro Spalletti, nella gara d’andata di questo campionato, 1-0 con gol di Osimhen. Gli basta Dybala per far sì che il suo calcio essenziale luccichi il giusto, con la classifica come primo riferimento. Dall’inizio del 2023, in tutte le competizioni, soltanto il Nantes in Francia – tra i club dei cinque maggiori campionati europei - ha mantenuto inviolata la propria porta più della Roma, cinque“clean sheets” contro quattro. L’equilibrio come mantra di gioco. Le squadre di Mou bene o male arrivano sempre a qualcosa.