Roma si sposta a Tirana

Tutto quello che c'è da sapere per poter assistere alla finale di Conference: biglietti, controlli, navi, alberghi

Redazione

La finale di Conference accoglie i tifosi già all’aeroporto: per i tifosi in arrivo dall’Italia e dall’Olanda le autorità locali hanno preparato un ingresso formato da una porta da calcio, inizia Chiara Zucchelli sulla Gazzetta dello sport. Attese 50mila persone per la partita tra Roma e Feyenoord, più del doppio rispetto a quanto potrà contenerne lo stadio. I primi romanisti sono arrivati già ieri e molti arriveranno nelle prossime ore. La Uefa ieri ha dato indicazioni per l’ingresso allo stadio - i protocolli sono gli stessi utilizzati durante l'ultimo campionato Europeo -, la Roma ha pubblicato sul sito delle indicazioni, un vero e proprio vademecum della trasferta.

Il primo passo da fare è scaricare il biglietto sul telefonino, dove deve essere presente l'app Uefa Mobile Tickets. Dopo aver inserito i codici, effettuata la registrata e scaricato il biglietto, questo deve essere associato ai dati personali precedentemente inseriti attraverso il pulsante Keep. Se sono stati riscattati fino a due codici sullo stesso account, l'accesso dovrà avvenire contestualmente utilizzando lo stesso dispositivo. Se i codici sono associati a diversi ingressi, sarà consentito il trasferimento del biglietto su altro account. Con 3 o più biglietti, la Roma invierà una email con istruzioni. Sarà fondamentale attivare il segnale bluetooth del telefono per permettere l'attivazione del biglietto. Una volta attivato, si potrà andare all'ingresso indicato e scannerizzare il Qr code ai tornelli. Non sarà possibile accedere allo stadio mostrando lo screenshot e non sarà consentito accedere all'app con lo stesso account da due smartphone contemporaneamente.

In ogni caso, l’importante è arrivare a Tirana. E per esserci i romanisti hanno scelto tutti i modi possibili: la maggior parte arriverà in aereo, da Roma partiranno una quindicina di charter, molti hanno prenotato voli di linea da Firenze, Verona e Milano, altri arriveranno in macchina via Montenegro o Grecia, altri via nave da Durazzo. L'Oscar dell'originalità va a quei tifosi che passeranno dalla Svezia.

Risolta, più o meno, la questione hotel, con molti tifosi che hanno scelto le case invece delle strutture alberghiere, sarà fondamentale risolvere la criticità roaming e smartphone. Per essere sicuri di entrare allo stadio sarà fondamentale avere il telefono carico, con il Bluetooth attivato e la connessione dati attiva. Quindi, per ogni chiarimento, prima di partire è consigliabile chiamare il proprio gestore telefonico e capire come fare.

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, i rapporti tra le due tifoserie non sono buoni, a maggior ragione dopo i fatti del 2015, quando i tifosi olandesi decisero di devastare il centro della capitale. L’allerta alta c’è per domani, ma da ieri le misure di sicurezza sono imponenti. Le autorità consigliano di arrivare allo stadio in anticipo, l’apertura dei cancelli è prevista alle 18:00: i romanisti potranno entrare dall’ingresso numero 1.