Roma, ecco Rui Patricio. Ora si insiste per Xhaka e si cerca il vice Spina

Ecco a Roma Rui Patricio, atteso domani per le visite mediche (stasera, forse, potrebbe già sbarcare in città), scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. La trattativa, ormai, è alle battute finali, col 33enne portiere portoghese che passerà dal Wolverhampton al club giallorosso grazie al pagamento di circa 10 milioni di euro più bonus. Il portiere, fortissimamente voluto dallo Special One, sarà il primo acquisto della nuova gestione, ma da ora in poi – compatibilmente alla difficoltà delle uscite (solo ieri, ad esempio, Pau Lopez ha trovato il definitivo accordo col Marsiglia) – bisognerà accelerare, e le priorità del general manager Tiago Pinto al momento sembrano chiare. Per prima cosa occorrerà chiudere la lunghissima trattativa che la Roma sta portando avanti con l’Arsenal per avere il centrocampista Granit Xhaka, 28 anni. Il capitano della Svizzera ha da tempo raggiunto un accordo con la società giallorossa per un contratto quadriennale, ma il club londinese non chiede meno di 20 milioni e Pinto cerca di limare il gap che divide domanda e offerta. Ma il lavoro del general manager giallorosso non potrà terminare qui, visto che l’infortunio di Spinazzola ha costretto la Roma a cercare un sostituto dello sfortunatissimo azzurro, destinato a stare fuori più di sei mesi. Tra quelli realmente fattibili, il preferito sembra essere Ramy Bensebaini, 26 anni, algerino del Borussia Moenchengladbach. Oltre a monitorare sempre Emerson Palmieri, che però sembra essere maggiormente nell’orbita del Napoli, viene seguito anche Mitchell Dijks, 28 anni, olandese del Bologna, che però ha caratteristiche meno offensive rispetto a quelle di Spinazzola. Non è finita qui, perché la Roma si muove anche sulle tracce di Martin Hinteregger, 28 anni, austriaco dell’Eintracht Francoforte, che può giocare sia da centrale che da esterno. Occhio, però, perché la Roma deve anche difendere i propri gioielli dall’assalto delle società interessate. Al Chelsea, infatti, piace da tempo Gianluca Mancini, che è in attesa del rinnovo di contratto. I londinesi potrebbero anche offrire in parziale contropartita il francese Kurt Zouma, 26 anni: la Roma non ha intenzione di vendere l’azzurro, anche perché con Mourinho l’ambizione è cresciuta.